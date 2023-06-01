1999（平成11）年5月30日、最初のペルーへの移民船、佐倉丸がカヤオ港に着いてから100年を迎え、日系社会の発展を祝う日本人ペルー移住百周年記念式典がリマのラウニオン競技場で開かれた。日本から紀宮さま、海部俊樹元首相や沖縄、広島などの県代表団、ペルーからはフジモリ大統領ら日系人の要人が出席した。