5月29日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。貧乏芸人が暮らす家賃2万5,000円のゴミ屋敷の実態が明らかになり、狩野英孝らが「うわー、やば！！」と悲鳴を上げた。【映像】貧乏芸人の“ゴミ屋敷”の自宅『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任