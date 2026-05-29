アズーム（3496、東証プライム市場）は、（機械式）駐車場のサブリースが主力。月極駐車場の紹介サイト「カーパーキング」を通じ、個人に貸し出している。【こちらも】再上場後に加速するM&Aワールドの“アパレル再構築戦略”とはアズームでは分譲マンション・賃貸マンションに附設された駐車場を中心に、サブリースを通じ空き区画の収益化と取り組んできた。直近、こんなリリースを配信している。「駐車場サブリース:受