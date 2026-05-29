シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。4月末に緊急手術を受け、ツアー5公演の延期などを発表していたが、この日行われた札幌公演を無事に終え、ツアーをスタートできたことを報告した。「札幌公演、無事終了しました」と書き出し、「1カ月ほど前に手術、3週間前に退院した時には、ツアーの初日なんて夢のように遠かったからこそ、今夜は色んな瞬間に涙が出そうになりました」