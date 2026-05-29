「ファーム・交流戦、巨人４−１阪神」（２９日、ジャイアンツタウンスタジアム）阪神は逆転負けを喫した。先発能登が六回途中３失点。富田が２番手で１回１／３を無失点と好投した。打線は１番・谷端が２安打とアピールした。−先発した能登は。「粘りきれんかったね。四球出しながらもなんとか１点で凌いでたんだけど、６回までってところで２アウトからでしょ。非常にもったいない」−富田が好リリーフ。「この前