東京都はきょう（29日）、中東情勢の影響を受けた補正予算案を発表しました。総額は542億円に及び、中長期的なエネルギー開発や物価高騰への対応が柱です。東京都の補正予算案に盛り込まれたのは、▼石油に代わるエネルギー資源の開発の支援や▼原材料の価格高騰に苦しむ中小企業への支援などです。総額542億円のうち、エネルギー資源の確保に向けては173億円を計上。▼利用済みの食用油などから航空燃料を製造する企業を支援する