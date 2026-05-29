日本を訪れた外国人の方が、食事を楽しむ姿というのはよく目にすると思います。ラーメン店や和食、洋食などあらゆるジャンルのお店で見かけますが、日本の味を帰国後も楽しみたい。そんな訪日観光客の声を商機と捉え、海外出店する店が増えています。旅行をきっかけに日本食などに興味を持った外国人の「旅アト消費」というものが注目されています。■「シェフを送ってほしい」帰国後の“ニーズ”を狙い…「お客様ご来店です」開店