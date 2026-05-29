ケニアの女子校の寮で生徒16人が死亡した火事があり地元の警察は29日、放火の疑いで生徒8人を逮捕しました。5月28日未明、ケニア西部リフトバレー州ギルギルにある女子校の寮で火事があり生徒16人が死亡、79人がけがをして病院に搬送されました。ケニアの警察当局によりますと、目撃者などへの聞き取りや監視カメラの解析などを進めた結果、29日、放火容疑で生徒8人を逮捕したということです。ケガをし搬送されたうちの71人は退院