アビスパ福岡は29日、暫定的に指揮していた塚原真也監督(41)との契約を正式に締結したと発表した。同氏は24年より福岡のヘッドコーチを務め、今年1月に金明輝前監督がコンプライアンス違反により解任となったことで暫定監督に就任していた。百年構想リーグを指揮したが、福岡はWESTで最下位の成績だった。クラブを通じ「まだ完成されたチームではありません。だからこそ、伸びしろがある。もっと強くなれる。もっと地域に