コーヒー豆に始まり、海外の珍しい食品や飲料、こだわりのオリジナル商品等が見つかる【カルディ】には、マニアが激推しする「冷たいスープ」があるそう。今回は、毎年販売されるというパウチタイプのスープを紹介します。これからの季節、食卓にもう1品欲しいという時に重宝しそう。種類も豊富なので、食べ比べしてみてはいかがでしょうか。 すぐに食べられる手軽さが魅力！ @monmon.121さんが