◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の井上温大投手（２５）が５回８６球を投げ３安打２失点で今季４勝目を挙げた。初回から２点の援護をもらいマウンドへ。今季２度目の１５２キロでカストロから見逃し三振を奪うなど、立ち上がりからフルパワーで腕を振った。「初回から飛ばして、後のことを考えずに１人１人（と勝負）という感じで投げていました」。２回、４回にそれ