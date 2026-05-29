ロシアの兵器として使用されていた外国製部品を示すウクライナ関係者＝29日、首都キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナのブラシウク大統領顧問は29日、ロシアの兵器について、以前は欧米製だった部品が中国製で代用される傾向が最近強まっていると述べた。ウクライナに向けてロシアが使用した弾道ミサイルや無人機の部品を分析した。ロシアが兵器の部品調達で友好国中国への依存を高めている可能性がある。ブラシウク氏はロ