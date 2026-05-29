ガールズバンドの祭典イベント『#楽園収穫祭』が、7月20日に山口県岩国市のライブハウス Rock Countryにて『#楽園収穫祭 海ﾉ歌ｹﾞ』を開催する。 （関連：羊文学×和楽器による一夜限りのステージ高輪の地に新たな文明の灯をともした『開門音楽祭』） 東京を拠点に全国各地でイベントを展開してきた『#楽園収穫祭』にとって、今回が初めての西日本開催となる。海の日にあたる7月20日に、バンド名に“マリン”を