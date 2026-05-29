今季限りでニューカッスルを退団する元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーの新天地はウルヴァーハンプトンとなる見込みだ。イギリスメディア『スカイ・スポーツ』が報じている。現在35歳のトリッピアーは、マンチェスター・シティの下部組織出身でバーンズリーへのレンタルを経て、バーンリーに完全移籍で加入。2013−14シーズンには当時チャンピオンシップ（イングランド2部）にいたクラブのプレミアリーグ昇格に貢献