ボローニャがドメニコ・テデスコ氏を新指揮官に招へいすることになるようだ。今シーズンのセリエAを8位でフィニッシュしたボローニャは、2024年から2シーズン指揮を執り、昨季は51年ぶりのコッパ・イタリア優勝に導いたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が退任した。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、その後任に指名されたのが、イタリアとドイツ国籍を持つ40歳のテデスコ氏だとい