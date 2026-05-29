今年1月、大阪府吹田市の幼稚園に無断で侵入した疑いで逮捕され、その後、大麻を所持していた疑いで再逮捕された34歳の男性について、大阪地検は精神鑑定を経て「不起訴」としました。 大阪府吹田市に住む34歳の男性は、今年1月、吹田市の「関西大学幼稚園」に無断で侵入し、女性職員を羽交い絞めにしてケガをさせたとして、逮捕されました。その後、自宅で乾燥大麻およそ1.5グラムを所持した疑いで再逮捕されていました。 警察