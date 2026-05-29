巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が４―２で勝利した２９日の日本ハム戦（エスコン）に「４番・三塁」で先発出場。２―２同点の５回に決勝適時打を放ち、主砲の面目を保った。４番の一打で敵地が沸いた。ダルベックは２―２の５回二死二塁で迎えた第３打席、日本ハム先発・達の高めカーブを捉え、右中間深くへ抜ける勝ち越しの適時二塁打を放った。背番号２９は「チャンスだったので積極的にいったよ。勝ち越すことが