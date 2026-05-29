5月29日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは「コクヨが挑む“困りごと”」。【動画】「コクヨ」障害者の視点で商品開発 ストレス軽減を目指すオフィスづくりに密着いま、これまでの商品開発ではターゲットとされてこなかった身体の不自由な高齢者や障害者などを企画開発段階から巻きこむことで、誰もが使いやすい商品を生み出す「インクルーシブデザイン」という手法が注目されている。その「インクルーシブデザイン」に