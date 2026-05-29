◇ファーム交流戦ソフトバンク5―0西武（2026年5月29日タマスタ筑後）ソフトバンクの飛田悠成投手（21）が西武とのファーム交流戦で登板し、4回50球1安打無失点、4奪三振。4年目でたどり着いた初めての2軍戦のマウンドで、好投を見せた。「緊張もしましたが、試合前からとりあえず楽しもうと思ったら、だいぶ緊張は解けました。今回はしっかり自信を持って投げられました」2―0の6回、マウンドに上がった飛田は、自己