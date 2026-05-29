ソフトバンクは２９日の広島戦（みずほペイペイ）に２―０で競り勝った。先発の大関が相手打線を１安打に封じ、３年ぶりの完封勝利で今季２勝目。攻撃陣は２回に山本祐の内野ゴロの間に先制し、３回は正木の３号ソロで追加点を挙げた。援護は２点だけだったが、昨季「最高勝率」に輝いた左腕の奮闘で大事なカード初戦を制した。この試合「８番・二塁」で出場した今宮健太内野手（３４）が、左ふくらはぎの違和感で途中交代した