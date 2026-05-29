タレントの松本明子が、２９日に更新された青木さやかのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。仕事への向き合い方を語った。松本は、仕事に対して「大好き！ＮＧなし。お問い合わせいただいた仕事は１００％やらせていただきたい」と力説。スケジュールが重なったとしても「もうどにかやりたい」と語った。そのスケジュールの組み方は「２４時間３６５日、マネージャーにお預けしている」。さらに「自分から休みたいと言ったこ