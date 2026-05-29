AIサーバー需要を受けて売り上げ見通しを大きく引き上げ、株価が時間外で急騰したデル・テクノロジーズ＜DELL＞はNY株オープン直後に３３%高を付けるなど大幅高。AIサーバー需要を受けて創業来高値を更新する動きが見られていたが、そうした流れをさらに一気に加速させる動き。 デル・テクノロジーズ＜DELL＞424.45（+107.40+33.87%）