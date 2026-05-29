ドル円は１５９円台前半推移＝ＮＹ為替序盤 日本時間午後１０時５１分現在のドル円は１ドル＝１５９．２９円。きょうの為替市場、ドル円は１５９円台前半での膠着した展開が続いている。注目された財務省による外国為替平衡操作の実施状況は１１兆７，３４９億円と市場予想を超える伸びを見せたが、市場の反応は限定的にとどまった。 ＮＹ原油先物が一時８６ドル台を付けるなど、中東情勢警戒の動きがやや緩んでいる。米