◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ山梨８―５巨人３軍（２９日・山日ＹＢＳ）巨人３軍はＢＣ山梨と午後６時開始のナイターに臨み、３時間３６分のゲームで５―８で敗れた。先発の台湾出身の育成左腕・黄綿豪は３回途中２安打４四死球で５失点。野手では６番・一塁で先発した育成捕手の亀田が３ランを含む３安打。亀田は「今、練習で取り組んでいることが試合でもしっかりできたと思います。明日も試合があるので、また試行錯