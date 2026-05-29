買収発表のオートデスク７％安＝米国株個別 建築・エンジニアリング大手オートデスク＜ADSK＞は、メンテナンスツール特化のMaintainXを３６億ドルで買収することを発表。全額現金による取引。戦略的な動きとしての評価が見られるが、高価であることもあって、市場は売りで反応している オートデスク＜ADSK＞224.00（-16.95-7.03%）