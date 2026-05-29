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ＮＹ各市場２３時台ダウ平均は１６３ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間10:00）（日本時間23:00） ダウ平均50832.11（+163.14+0.32%） ナスダック27091.19（+173.72+0.65%） CME日経平均先物66295（大証終比：-175-0.26%） 欧州株式29日GMT14:00 英FT100 10410.81（-15.15-0.15%） 独DAX 25054.03（-38.22-0.15%） 仏CAC40 8209.23（+20.36+0.25%） 米国