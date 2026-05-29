◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の大勢投手が日本ハム戦で８回に登板して打者３人で片付けた。４―２の８回にマウンドへ。まずは先頭・田宮をこの日の最速となった１５５キロ直球を投じながら３球で空振り三振。続く１番・水野は直球で左飛。最後は２番・浅間を直球で空振り三振に斬った。前回、２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）では、５―１の８回に登板して