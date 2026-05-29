２９日放送のフジテレビ系「タイムレスマン」（金曜・午後９時５８分）に、３１日に嵐としての活動を終了する大先輩・相葉雅紀がスペシャルゲストとして出演。「とてつもなくいい話」を後輩に伝えた。ｔｉｍｅｌｅｓｚとゲストが１対１のトークを繰り広げる「ツーショットサシトーク」の企画が行われ、メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた８枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選