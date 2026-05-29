ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が２９日、神奈川・秦野市のクアーズテック秦野カルチャーホールで２年ぶりの全国ツアーの初日公演を開催した。２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が死去して以降初となるツアー。妻の石黒彩も鑑賞する中、初の地元凱旋ライブには１４００人が集結し、全１６曲を披露した。アンコールでは、メンバーそれぞれが真矢さんへの感謝の思いを口にした。Ｊは「今日は感無量です。秦野市の懐の