中東情勢の影響でエネルギー確保への不安が高まる中、愛知県知事や名古屋市長らが、次世代エネルギーの一つ「水素」社会の実現に向けた取組みをさらに進めるよう、高市総理らに要望しました。 【写真を見る】「水素社会の実現」に向け愛知県大村知事・名古屋市広沢市長ら 高市総理に“緊急要望” 総理官邸 要望したのは、実証実験などで水素社会の実現に積極的に取り組む愛知県など3都県の知事と名古屋市など3市の市