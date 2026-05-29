◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人・田中瑛斗投手（２６）が古巣・日本ハム戦で３者凡退と好投した。昨年のプロ初ホールドから移籍２年目で通算５０ホールドにも到達。「ファイターズ時代から応援してくれているファンもたくさんいる。そういう人たちのためにも今日は抑えようと。それも恩返しの一つ。そういう気持ちで投げました」と感謝の思いを体現した。舞台は、か