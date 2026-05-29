こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測したレンズ状銀河「NGC 1266」。エリダヌス座の方向、地球から約1億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測したレンズ状銀河「NGC 1266」（Credit: NASA, ESA, K. Alatalo (STScI); Image Processing: G. Kober (NASA/Catholic University of America)）】レンズ状銀河は、渦巻銀河と楕円銀河の進化の架け橋（中間）に位置する、遷移期（移り変わりの時期）の銀河を指します。渦巻銀