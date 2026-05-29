工藤静香が32年前の衣装のブーツを履く様子を、自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】工藤静香、32年前のMVに登場したブーツを着用「体型変わらないのが凄い」「かっこいい」と反響） 工藤は1994年リリースの22枚目シングル表題曲「Jaguar Line」のMVに登場したブーツを着用。「なんと！！」「無理矢理履きました」「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。