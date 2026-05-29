全仏オープン 大会期間：2026年5月27日～2026年6月4日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[オルランド ルス / チャン ハオチン] 0 - 2 [ファンニ シュトッラル / クリスチャン ハリソン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、混合ダブルス1回戦で、オルランド ルス / チャン ハオチンとファンニ シュトッラル / クリスチャン ハリ