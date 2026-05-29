木村拓哉さん（53）がソロとして初めて海外でライブを開催することが29日に発表され、ライブへの期待を語りました。9月から開催される木村さんのソロライブ『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』。9月5日の兵庫公演から始まり、9月26日には韓国・ソウルで、さらに木村さんの誕生日でもある11月13日、そして11月14日には台北で公演を行うなど、全5都市9公演を開催予定です。5月3日に新レーベル『C&C STAGE』へ移籍するこ