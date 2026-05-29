「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人が日本ハムに先勝。日本ハムからＦＡ権を行使し、今季から巨人でプレーする松本剛外野手が新庄監督からの“口撃”を明かした。古巣との対戦に試合前練習から大型ビジョンに映し出されると、日本ハムファンからも拍手が起こっていた。そんな松本は「９番・左翼」で先発出場し、二回１死で初打席へ。日本ハム・達の変化球に二ゴロに倒れると、日本ハムベンチから声が