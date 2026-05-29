吉本新喜劇の間寛平ＧＭと先天性の視覚障害を持つ盲目の漫談家でお笑いタレントの濱田祐太郎が２９日、大阪・なんばグランド花月で行われた「間寛平Ｐｒｅｓｅｎｔｓ濱田祐太郎が今年も見せる！？盲目の新喜劇」に出演後、取材会に出席した。昨年、２人がタッグを組むことで実現したこの新喜劇公演。殺陣（たて）に初挑戦した前回の「盲目のお蕎麦剣士が巻き起こす新喜劇」では演技が評価され、濱田が大阪文化祭奨励賞を受賞