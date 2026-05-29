夏はオシャレと涼感のバランスを心地よく取り入れたい季節。昨年に引き続き、ハーフパンツもぐっと身近な存在になりそうです。今回は【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】のアイテムをもとに、インフルエンサーさんやショップスタッフの着こなしをピックアップ。アイテムごとの雰囲気の違いやスタイリングのコツもあわせてご紹介します。 クロップド丈でゆったり軽やかな夏スタイルに 【ユニクロ】