アイドルとシンガー・ソングライターのハイブリッド“アイドルソングライター”香野子が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】S字にくねっ、美脚どーん！オトナの香りムンムン 2022年末で活動を終了したアイドルグループ・鶯籠（とりかご）ではPINOCO名義で活動。芸名を香野子に変えて以降では同誌に登場するのは初めてとなった。 自身のインスタグラ