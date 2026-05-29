山本千尋 山本千尋が29日、都内で開催された映画『NINJA WARS 〜BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA〜』のジャパンプレミアに登壇した。本作は、坂本浩一監督が手掛ける「SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSE」の最新作であり、世界累計再生回数2,500万回を突破した人気シリーズの世界観を融合させた野心作。『BLACKFOX： Age of the Ninja』でも主演を務めた山本千尋を今作の主演に迎え、日本を代表するアクション俳優たちが共演し