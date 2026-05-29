OpenRouterはさまざまなAIモデルに統一的なAPI経由でアクセスできるプラットフォームであり、AnthropicのClaudeやGoogleのGeminiなど、さまざまなAIモデルを利用できます。そんなOpenRouterが公開している利用量ランキングで、中国の大手IT企業であるテンセントのAIモデル「Hy3 preview」が1位〜2位の高い順位を保っています。LLM Rankings | OpenRouterhttps://openrouter.ai/rankingsThe mysterious Hy3 LLM is topping OpenRout