◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）日本ハムの菊地大稀投手が、古巣を相手に１回を３者凡退に抑える好投を見せた。７回に３番手として登板。吉川、丸を内野ゴロに仕留めると、最後はダルベックから１５０キロの真っすぐで空振り三振を奪った。今季から、現役ドラフトで日本ハムに加入した右腕は「すごく違和感というか、去年まで一緒にやっていた皆さんなので。ちょっと変