台風６号は２９日、フィリピン近海を北西に進んだ。６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方や鹿児島・奄美地方に接近し、３日には九州や四国、近畿地方に近づく見込み。３〜４日には、東海や関東地方にも接近する恐れがある。気象庁によると、台風６号は５月２９日午後９時現在、フィリピンの東を時速２０キロで西北西に進んでいる。中心気圧は９９６ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２０メートル。