俳優の賀来賢人が25日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」にゲスト出演。嫉妬心を抱いた同年代の俳優陣の実名を明かした。 2007年に映画で俳優デビューした賀来だが、その後10年間は鳴かず飛ばずだったという。そんななか、「すっごい、僕、チャンスがあったんですよ」と22歳の時、女優・新垣結衣と共演したドラマ「らんま1／2」(2011年、同)で早乙女乱馬役に抜擢。 だが、賀来は「でも、売れなかっ