29日、ベルギー・ブリュッセルで記者会見するハンガリーのマジャル首相（左）とEUのフォンデアライエン欧州委員長（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は29日、EU本部でハンガリーのマジャル首相と会談後、差し止めてきた同国への補助金のうち164億ユーロ（約3兆円）の支給停止を解除すると明らかにした。EU内の足並みを乱してきたオルバン前政権から方針を転換し、親EUを打ち出すマジ