◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の井上温大投手（２５）が５回８６球を投げ３安打２失点で今季４勝目を挙げた。試合後、杉内投手チーフコーチは井上の投球に対し「力は入っていた。状態もよかった」としつつ「本当はもうちょっと投げてほしかった」とコメント。４回７失点だった前回２２日の阪神戦後に指摘したマウンドでの姿勢、打者への向き合い方に一定の評価を与