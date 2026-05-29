◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手は、悔しさを押し殺した。同点の７回、３番手で２死満塁から４番・細川に決勝の左前２点打を献上。カウント２―２からフォークを捉えられ、救援転向後は初黒星を喫した。「追い込んで、三振が一番前に飛ばない。何も起きないのが一番いいので、それがよぎっちゃって、力んだ部分があるかな。そこも技術不足です」と