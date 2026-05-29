嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演。今月末で活動を終了するグループについて“嵐らしい”と思うことを明かした。timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。寺西拓人から「5人で集まって、やっぱり嵐だなと思う瞬間は？」と質問を受け、「家族よりも長い時間一緒にいるから」としみじみ話した。5年ぶりに再結集して最初は緊張したとい