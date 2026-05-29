元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里がフォトブックの先行カットを公開した。２９日にインスタグラムで「フォトブック『＃アカリノアルヒ』先行カット公開されました」と報告。「ニュージーランドのプカキ湖。この目で確かめるまで信じられなかったけど、本当に見事なミルキーブルー！癒されました。が、撮影は強風との戦いでした笑」とつづり、赤いノースリーブのドレスを着て大きな帽子を被って斜め上を向く須田の姿をアップ