◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がリーグトップタイ１４セーブ目。移籍２年目で最速となる１５９キロを計測するなど、最終回を１安打２奪三振で締めた。先週１週間、登板のなかった守護神。１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来４カードぶり、中１１日での出番だったが「体の状態は常に維持していた。登板間隔は関係ない」と圧